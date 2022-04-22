السفارة لدى أستراليا تتوقف عن العمل الإثنين المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، عن توقفها عن العمل يوم الإثنين المقبل (25 أبريل 2022م)، وذلك بسبب إجازة يوم الأتراك، الذي يعد عطلة رسمية لدى أستراليا.

وأوضحت السفارة –عبر تويتر- أنها تود التنويه بأنها ستتوقف عن العمل يوم الإثنين المقبل، بمناسبة إجازة يوم الأتراك، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢م.

وأشارت السفارة السعودية إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على البريد الإلكتروني لشؤون السعوديين: [email protected] أو على أرقام هواتف الطوارئ.

يُشار إلى أن يوم أتراك هو يوم وطني يحتفل به الأستراليون والنيوزيلنديون في يوم 25 أبريل من كل عام. ويتم خلال هذا الاحتفال إحياءً ذكرى الجنود الذين تُوفوا في جميع الحروب والصراعات وعمليات حفظ السلام. وتعود مناسبة الاحتفال بيوم أتراك إلى عام 1915، حيث شارك فيلق الجيش الأسترالي والنيوزيلندي في معركة جاليبولي بتركيا، ضد العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، وقتل فيها آلاف الجنود من جميع الأطراف المشاركة في الحرب.