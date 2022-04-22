«الصحة»: 117 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل صفر وفيات، و117 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى753,241 حالة.

وأكدت وزارة الصحة، تسجيل 236 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى740,244 حالة. وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل «صفر» وفيات ليستقر إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، عند 9,075 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (64,016,358) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات. في ذات السياق، أوضح مركز الإحصاء الخليجي، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية، وصلت إلى 98.2 بالمائة فيما وصلت في دول الخليج مجتمعة إلى 98.7 بالمائة. كانت وزارة الصحة، أكدت في وقت سابق، أن الجرعة التنشيطية مهمة جدًا لرفع مناعة الجسم والمحافظة عليها في مستوى مرتفع، وتؤخذ بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وأوضحت الصحة، أن الجرعة التنشيطية تستهدف ثلاث فئات، وهي: الجميع من عمر 16 سنة وأعلى، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن. أما عن أهمية الجرعة التنشيطية فبينت الصحة أنها تتمثل في: رفع المناعة للوقاية من العدوى، والحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة بنسبة عالية تتجاوز 70% في حال الإصابة، والحماية من المرض الشديد والتنويم بنسبة 90% على الأقل