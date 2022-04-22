7 طرق للتخلص من السلبية والقلق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
يعيش الكثير منا في قلق طوال الوقت، ويفكر الإنسان بشأن ما يعتقده الآخرون عنه وما يخبئه المستقبل له، ويقلق بشأن حالة المرور في طريق العودة، وبسبب تراكم بعض الأمور عليه، ولا يفكر إلا في الأمور والأحداث السلبية كأنه لا يوجد أي شيء إيجابي في حياته. فلماذا تريد أن تعيش في هذا القلق، فأنت تحرم نفسك من الاستمتاع في الحياة وستخسر الكثير، حاول أن تفعل الأفكار الإيجابية وحاول أن تعيش في توازن، وبادر بالتخلص من الأفكار السلبية أو التحكم بها على الأقل.
تقول الكاتبة رينا شياو عبر «فوربس» إن هناك إستراتيجية يمكنك ممارستها لتحد من الأفكار السلبية، وهذه الإستراتيجية عبارة عن أسئلة ممكن أن تسألها لنفسك، والأفضل كتابة الإجابات في يومياتك، هي «هذه الفكرة صحيحة، هل هذا الاعتقاد السلبي له ما يبرره، وهل تمنحك هذه الفكرة القوة أو تقلل من قوتك وطاقتك، هل يمكنك أن تستفيد أو أن تتعلم من هذه الفكرة، وكيف ستبدو إذا لم يكن لديك هذه الأفكار السلبية، هل تجعلك هذه الفكرة السلبية تتجنب المشكلة التي تحتاج إلى حلها؟»، إن التفكير الإيجابي سيجعلك أكثر نشاطاً وأكثر سعادة لذلك خصص بعض العادات الإيجابية في حياتك، لسد منافذ الأفكار السلبية والاكتئاب.
1-لا تبالغ في الحنين للماضي
2-الذكرى للتعلم لا التحسر
3-عش الحاضر بثقة واستمتع
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4-تواصل مع الطبيعة وأوقات النهار
5-الإنسان قادر على التكيف
6-أفكارك تصنع حياتك
7-تمسك بالصديق الإيجابي ورافقه
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