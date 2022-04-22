اخبار دوليه – زيلينسكي: كييف تحتاج إلى مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار شهريا

محمد بن مسعود - الدمام - قدّر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية التي لحقت بأوكرانيا حتى الآن بنحو 60 مليار دولار

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر ضم وزراء مالية دول العالم إن بلده بحاجة إلى مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار شهريا حتى الصيف لمواصلة العمل.

وأضاف: «سنحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة بناء كل ذلك في وقت لاحق».

وجاء ذلك خلال كلمة لزيلينسكي، عبر تقنية الفيديو من كييف، في مؤتمر لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقدّر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية التي لحقت بأوكرانيا حتى الآن بنحو 60 مليار دولار.

وقال زيلينسكي إن المجتمع الدولي بحاجة إلى استبعاد روسيا على الفور من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما.