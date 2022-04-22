8 وفيات وعدة إصابات ضحايا حادث على طريق الهجرة بالمدينة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
أسفر حادث انقلاب حافلة على طريق الهجرة بالمدينة المنورة، عن وفاة 8 أشخاص، ووقوع عدة إصابات، وجرى نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وذكرت القوات الخاصة لأمن الطرق –عبر تويتر- أنها باشرت حادث انقلاب حافلة على طريق الهجرة بمنطقة المدينة المنورة، نتج عنه (٨) وفيات وإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة. .
وأوضحت أمن الطرق، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تجاه الحادث.
كان حادث انقلاب حافلة وقع على طريق الهجرة، يوم 16 أبريل الجاري، أسفر عن وقوع وفاة وعدة إصابات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق، أن الإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.
وأشارت أمن الطرق، إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.
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