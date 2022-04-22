اخبار دوليه – منظمة الصحة العالمية توافق على استخدام عقار «باكسلوفيد» لعلاج كوفيد19

محمد بن مسعود - الدمام - وافقت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة على استخدام عقار»باكسلوفيد»، والذي كان قد حصل على موافقة مشروطة في الاتحاد الأوروبي، في علاج كوفيد.19-

ويهدف استخدام «باكسلوفيد» لعلاج الأشخاص الذين لم يصنف مستوى اصابتهم بكوفيد19- على أنه خطير ولكن هناك مخاطر من خضوعهم للعلاج من المرض بالمستشفيات، حسبما ذكرت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المسؤولة عن الموافقة عليه في المجلة الطبية البريطانية.والأشخاص المعرضون لخطر كبير من الخضوع للعلاج بالمستشفيات هم الأشخاص الذين لديهم أمراض موجودة سلفا، وكبار السن وغير الملقحين.

وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية أن الهيئة راجعت الدراسات التي تضمنت أكثر من 3 آلاف مريض ووجدت أن خطر دخول المستشفى كان أقل بنسبة 85% بين الذين خضعوا للعلاج بـعقار»باكسلوفيد» مقارنة بالمجموعة التي تتلقى العلاج الوهمي.