أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت أمطار رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدء الساعة ١١ من صباح اليوم وتستمر حتى الثامنة مساءً.