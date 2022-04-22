اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس غائم أحيانا مع فرصة لتساقط أطار متفرقة

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى غائماً أحيانا مع فرصة لتساقط أطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية من 5 الى 10 عقد وتصل من 12 الى 17 عقدة مع هبات قد تصل إلى 25 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر وقد يصل إلى 6 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80%، والصغرى 15%.

وحذرت ادارة الارصاد الجوية من هبات شديدة السرعة.