الصحة للمعتمرين: تجنبوا التعرض المباشر للشمس أثناء تأدية المناسك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات نصحت وزارة الصحة المعتمرين بتجنب أشعة الشمس أثناء أداء العمرة. وقال الصحة في رسالتها الصحية اليومية: لتؤدي مناسك العمرة بصحة وسلام، تجنب حجز موعد عمرتك في الأوقات الأكثر ازدحامًا، وتجنّب التعرض المباشر للشمس خلال الطواف. وأضافت: للحفاظ على حيوية جسمك أثناء فترة العمرة ولتفادي الإجهاد الحراري تجنبوا التعرض لها وتأدية المناسك في الأوقات الأكثر ازدحامًا. أخبار قد تهمك

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