جمعية نماء تطلق مشروع “فطرتي لمن يستحقها “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
بدأت جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة أولى مراحل مشروع ” زكاة الفطر ” عبر فتح الباب لاستقبال الراغبين في توكيلها بأداء الزكاة، تحت شعار “فطرتي لمن يستحقها” 1443هـ، والذي يتم بموجبه إيصال الزكاة من الأرز، في وقتها الشرعي إلى مستحقيها من مستفيدي الجمعية، نيابة عن الموكلين.
وبين مدير عام جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة فيصل الحميد، أن مشروع “زكاة الفطر” يستفيد منه ما يزيد على 75,000 مستفيد، بطريقة تلبي احتياجاتهم، ضمن سعي الجمعية وفق رؤيتها الإستراتيجية.
وأضاف الحميد أن “نماء” تستقبل الموكلين بزكاة الفطر من خلال قنوات عدة، أبرزها استقبال الموكلين في مقرات الجمعية الرسمية في جدة ومكة والطائف، ومن متجرها الإلكتروني “namaa.sa”، أو تحويل قيمة الزكاة إلى حسابات الجمعية في البنوك السعودية.
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