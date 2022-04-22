محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
التقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، مساء أمس افتراضيًا مع معالي وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير المزيد من الشراكات الفاعلة بين البلدين.
وثمن معاليه جهود جمهورية إندونيسيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين لهذا العام، بما في ذلك جهودها حيال أبرز الجوانب الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيو سياسية وجائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، مشيراً إلى أن المملكة تدعم الرئاسة والعمل الدولي المشترك للحفاظ على تعافي الاقتصادي العالمي.
حضر اللقاء افتراضيًا عدد من المسؤولين من وزارة المالية السعودية والجانب الإندونيسي.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الجدعان يبحث مع وزيرة المالية الإندونيسية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.