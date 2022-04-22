الجدعان يبحث مع وزيرة المالية الإندونيسية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

التقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، مساء أمس افتراضيًا مع معالي وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير المزيد من الشراكات الفاعلة بين البلدين.

وثمن معاليه جهود جمهورية إندونيسيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين لهذا العام، بما في ذلك جهودها حيال أبرز الجوانب الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيو سياسية وجائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، مشيراً إلى أن المملكة تدعم الرئاسة والعمل الدولي المشترك للحفاظ على تعافي الاقتصادي العالمي.

حضر اللقاء افتراضيًا عدد من المسؤولين من وزارة المالية السعودية والجانب الإندونيسي.