الإطاحة بوافدين حولوا شقة سكنية بالرياض إلى معمل لإعادة تصنيع “البلايستيشن” (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أطاحت غرفة العمليات المشتركة بأمانة منطقة الرياض، بوافدين حولوا شقة سكنية وسط الرياض إلى معمل لإعادة تصنيع ألعاب الفيديو “بلايستيشن”.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أن فرق غرفة العمليات المشتركة ضبطت شقة سكنية تديرها عمالة غير نظامية استعملتها لصيانة ألعاب الفيديو، حيث حاولت طرحها في الأسواق على أنها جديدة بوضع “باركود” وهمي.
وأكدت الأمانة، أنه تم إغلاق الموقع في كمين مُحكم بمشاركة 12 جهة حكومية، كما جرى ضبط المُخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لنيل العقوبات الرادعة.
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