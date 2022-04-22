شرطة الشرقية تقبض على 8 وافدات لقيامهن بالتسول (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

ألقت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، القبض على 8 وافدات ومُخالف لنظام أمن الحدود بعد قيامهم بالتسول بشكل مباشر، وذلك ضمن الحملات الميدانية التي تنظمها وزارة الداخلية لمكافحة التسوّل.

وجرى القبض على المتسولات حيث اتضح أن 5 منهن يحملن الجنسية اليمنية وامرأة واحدة تحمل الجنسية السورية، إلى جانب امرأة مخالفة لنظام أمن الحدود ومعها طفلة تحملان الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل أمام جسر للمشاة.

فيما تم القبض على امرأة أخرى مخالفة لنظام أمن الحدود تتسول أمام أحد المنتزهات محاولةً استعطاف المارة والمتنزهين، إلى جانب الإطاحة بمُخالف لنظام أمن الحدود بعد قيامه بالتسوّل بشكل مباشر أمام أحد المحلات التجارية بالمنطقة.