شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية ورتال للتطوير العمراني يطلقان "الخبر الخضراء" و "الخبر ارت" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الخميس في مقر الأمانة ، بحضور رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي مبادرتي "الخبر الخضراء" و "الخبر آرت" بالتعاون مع رتال الخير وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة رتال الأستاذ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان, وذلك في مسعى لتطوير مدينة الخُبر، وتحويلها إلى مدينة خضراء، ومنطقة جذب سياحي من الطراز الأول وتعزيز جودة الحياة فيها.

وتهدف مبادرة "الخُبر الخضراء" إلى زيادة الغطاء النباتي في الخبر, واسندت رتال مشروع تصميم المبادرة وتنفيذها إلى شركة "كراكنال" العالمية والمتخصصة في تصميم الفضاءات والمساحات الخارجية و شركة "LDPI" العالمية والمتخصصة في استشارات الاضاءة.

أما مبادرة "الخُبر آرت"، فستكون نقلة في مستوى التصميم والتفكير على مستوى المدينة لإضافة لمسة فنية ابداعية من خلال الرسومات والجداريات والاضاءة التخصصية والتفاعلية.

وتنصب هذه الجهود للاستفادة من تجربة عاصمة المملكة في الرياض الخضراء والرياض آرت وتنطلق المبادرة بعد زيارة استطلاعية للجهود في مدينة الرياض والالتقاء بالقائمين على البرنامجين في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وأكد معالي المهندس فهد بن محمد الجبير بأن هذه المبادرات ليست مستغربة على أبناء المنطقة المخلصين والذين يحرصون على تقديم مثل هذه المبادرات النوعية، منوها بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مثل هذه المشاريع التي تُعد ثمرة من ثمار برامج المسؤولية المجتمعية، وأحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي, كما تأتي من منطلق رفع الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص تماشياً مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته بما يخدم المنطقة، مؤكدًا دعم الأمانة لمثل هذه البرامج والمشاريع النوعية وعن استعدادها لتقديم الدعم اللازم بما يعود بالنفع على تطوير وتحسين المرافق في الخبر.

وصرح المهندس المهندس عبدالله البريكان الرئيس التنفيذي لـ"رتال" إن المبادرتين تنطلقان ضمن المسؤولية المجتمعية للشركة، وحرص الإدارة العليا فيها على أن تكون "رتال" فاعلة وسط محيطها المجتمعي.

وأضاف: "نؤمن في الشركة أن الخُبر من أفضل مدن العالم من حيث التنظيم السكاني والانتعاش الاقتصادي، وتستحق أن تكون في المقدمة دائماً، ومن هنا، حرصنا في "رتال" على أن نكون في مقدمة الشركات التي تدعم المدينة، وتحافظ على ما وصلت إليه من تألق وتقدم، فكانت مبادرتا "الخبر الخضراء" و"الخبر آرت".

وأكمل المهندس البريكان "نأمل أن تحقق المبادرتان كل ما نسعى له من أهداف رؤية 2030، وما تتطلع إليه القيادة الرشيدة، في أن تصبح مناطق المملكة مناطق جذب سياحي متقدمة، تسهم في تعزيز الدخل القومي للبلاد.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي أن اطلاق مبادرة " الخبر الخضراء " يأتي لجعل الخبر مدينة خضراء من خلال التركيز على العناصر البصرية والجمالية بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني والعمل على نشر المساحات الخضراء والمحافظة عليها وفقاً لأفضل المعايير تحقيقاً للأهداف التجميلية والبيئية كونها تؤدي دوراً بيئياً وصحياً وجماليا، ومساهمتها في جعل الخبر من أهم المدن الجاذبة للسياحة والاستثمار.

مضيفا بأن مبادرة " الخبر ارت " تمثل دعم نمو الخبر ورؤيتها للمستقبل عبر الفنون, و جعل الخبر أرضا للمبدعين وبيئة خصبة لإطلاق إبداعاتهم منوها بالدور الحضاري للفنون كلغة عالمية لتعزيز الروابط بين الناس من مختلف الثقافات

وأشار المهندس مشعل الحربي إلى أن محافظة الخبر ستشهد العديد من المشاريع السياحية والترفيهية والخدمية, مما يتطلب أن تكون بمستوى يتناسب مع هذا المستوى من التطور، مؤكدا بأن البلدية تدعم جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات لتحقيق أهداف التنمية، كما تدعم الشراكة بينها وبين القطاع الخاص من خلال ابرام الاتفاقيات التي من شأنها خدمة التنمية الوطنية.