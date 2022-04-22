شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنغال يصل إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال إلى جدة اليوم، وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق. كما كان في استقباله أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.