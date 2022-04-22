شكرا لقرائتكم خبر عن جولة فجرية تضبط 30 عاملا مخالفا بسوق خضار الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة ميدانية موسعة، نفذتها شرطة الدمام، فجر أمس، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومكتب العمل، ووزارة التجارة، على سوق الخضار المركزي بالدمام، عن ضبط 30 مخالفا لنظام العمل، من جنسيات متعددة، إضافة إلى مصادرة عدد من البسطات العشوائية.

فرق مجهزة

وضمّت الحملة عددًا من الفرق الميدانية المجهزة من قطاعات مختلفة ليشمل التفتيش كافة المخالفات، سواء كانت لنظام الإقامة، أو نظام العمل، أو المخالفات البلدية، والتي تتضمن الرخصة والتصاريح الصحية، إضافة إلى تواجد دوريات أمنية أحاطت السوق بالكامل، والتي تمكنت من القبض على كل مخالف حاول الهروب.

سلامة التراخيص

واستهدفت الحملة التأكد من إقامات العاملين، وسلامة التراخيص، وسريان مفعولها، وفحص الخضراوات من قبل البلدية، والتأكد من صلاحيتها، وكيفية تخزينها، والتأكد من مطابقة المواصفات والاشتراطات، كما استهدفت مخالفي الإقامة، ومن يعملون لحسابهم الخاص من العمالة.

هروب العمالة

وصادرت الحملة بعض البسطات، وأتلفت الخضراوات الفاسدة، مع معاقبة جميع من يتستر على مخالفي الإقامة والعمل، ووجدت بعض المخالفين مختبئين في بعض المحلات، وتمت مخالفتها بمبلغ مليون ريال تقريبا، مع إغلاق ومصادرة البسطات التي لا يوجد بها أي عمالة أو التي تكون مغطاة بسبب هروب العمالة منها بسبب عدم نظامية وجودهم، مع استدعاء أصحاب عقود الإيجار من أجل إكمال التحقيقات فيما بعد. وجرى التحقيق مع العمالة التي تم القبض عليهم، ثم نقلهم إلى دور الإبعاد بعد ذلك من أجل ترحيلهم.

حملات مكثفة

وأكدت شرطة الدمام أن الأيام المقبلة ستشهد حملات مكثفة من أجل ضبط السوق، وعدم ترك العمالة السائبة تضايق المزارعين وأبناء الوطن من البائعين، لافتة إلى أن الحملات ستكون بشكل مكثف أكثر وبفرق ميدانية أكثر.