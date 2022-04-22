شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش المطاحن الشعبية بوادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد المطاحن الشعبية التقليدية في محافظة وادي الدواسر، خلال شهر رمضان المبارك، إقبالاً متزايداً من المواطنين الذين يحرصون على أن يكون القمح بأنواعه ومشتقاته المكوّن الرئيس للأطباق الشعبية التي يفضلها البعض خلال ليالي رمضان، كما يحرص آخرون على أن تكون هي المادة الأساس في صناعة وإعداد الأطعمة والمعجنات التي اعتاد الناس تناولها في هذا الشهر الفضيل.

وأوضح أحد العاملين في تلك المطاحن من الجنسية الباكستانية تراجع أعداد تلك المطاحن بالمحافظة، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط عليهم، حيث يرى أن جيل اليوم يلجأ إلى الطحين الجاهز في المحلات التموينية، بعكس كبيرات السن.

وعن أنواع الطحين وأسعاره، يباع الكيلو جرام من طحين نجران بخمسة ريالات، فيما يباع الكيلو جرام من طحين القصيم ودبي بستة ريالات، والأسترالي بسبعة ريالات، وكذلك الأمر لصماء القصيم، كما يبيعون كيلو جرام الذرة أو الدخن بستة ريالات.