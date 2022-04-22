شكرا لقرائتكم خبر عن مسالخ تبوك تستقبل 4 آلاف رأس أنعام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت مسالخ مدينة تبوك منذ بداية شهر رمضان 4 آلاف ذبيحة، شملت الأغنام، والأبقار، والإبل، جرى ذبحها في المسالخ الرئيسية بمدينة تبوك.

وأوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك أن الفرق الرقابية بالفرع كثفت جهودها في المسالخ التابعة لها خلال شهر رمضان، والعمل على رفع مستوى التدابير الاحترازية، ورفع الطاقة الاستيعابية لتفادي طول الانتظار.

وأضافت: إن إجمالي عدد المذبوحات في المسالخ من بداية شهر رمضان المبارك، بلغ 4760 رأسا من الإبل والبقر والضأن والماعز كان منها 203 رؤوس من الإبل و141 رأسا من البقر، فيما بلغ عدد المذبوح من الضأن والماعز 4416 رأسا، كما جرى إتلاف 6 ذبائح كليا لعدم صلاحيتها إضافة إلى 718 إتلافا جزئيا. مشيرًا إلى أن الفرق بالفرع مستمرة في جولاتها الرقابية اليومية للمسالخ والمطابخ في المنطقة، للتأكد من تطبيقها «البروتوكولات» الوقائية في عملية الذبح، والعمل بالإجراءات الاحترازية.