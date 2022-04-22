شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان فرصة لتغيير العادات غير الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يكثر الحديث مع بداية شهر رمضان المبارك عن العادات الصحية الواجب اتباعها؛ لذا نهيب بالأسر أن تتقيد في شهر الخير بالعادات التي تضمن صحة جيدة لأبنائها وبناتها، فبداية نشيد بالأبوين لاختيار الأكل المناسب والصحي بحيث نستبدل الوجبات غير الصحية بالوجبات الصحية، وبداية بوجبة الفطور ننصح بأكل الرطب أو التمر مع شرب الماء، ثم التوجه للصلاة، وبعد ذلك التدرج بالأكل وعدم أكل كامل الفطور في جلسة واحدة، كيف لا تكون هناك تخمة وتلبّك بالمعدة ويفضل إبعاد السكريات ساعة بعد المغرب كيف لا يغرد الأنسولين بشكل سريع فيؤدي إلى الخمول، وحاول شرب الماء من المغرب إلى قبيل الفجر بكميات متوازية كي تعوض الجفاف أثناء الصيام، ولكي تتجنبوا العطش في نهار رمضان يجب التقليل من الأكلات الغنية بالصوديوم كالوجبات السريعة مثلا الغنية بالأملاح والإكثار من الأكلات الغنية بالبوتاسيوم كالتمر والحليب والموز.

وإن وجد في الأسرة مريض بأمراض مزمنة ننصحه بالتوجه لطبيبه لتعديل جرعات الأدوية واختيار الوقت المناسب لأخذها كمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم ومرضى خمول الغدة الدرقية.

ورمضان فرصة لتغيير العادات غير الصحية مثلا الإقلاع عن التدخين، إنقاص الوزن، ممارسة الرياضة إذا اغتنم الفرصة وكل فرد بالأسرة يشجع الآخر، كما لا يخفى عليكم أهمية الصحة الروحانية عن طريق التقرب إلى الله بالعبادات واحتساب الأجر والإخلاص في العمل.

طبيب أسرة وناشط ومستشار صحي