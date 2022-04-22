شكرا لقرائتكم خبر عن سفلتة 95 % من شوارع النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت بلدية محافظة النعيرية تركيب أكثر من ١٤٥٠ عمود إنارة ضمن مشروع استكمال إعادة تأهيل وتطوير الشوارع وأعمدة الإنارة، كما أكملت سفلتة إجمالي ٩٥ % من الشوارع الرئيسية والداخلية بالأحياء حتى الآن.

وأعادت البلدية خلال الفترة الماضية تأهيل حديقة الربيع بالكامل واستبدال ٨٠ عمود إنارة بها، كما قامت بأعمال تطوير مداخل الأحياء وربطها مع الطرق الرئيسية ومداخل المحافظة مثل «مدخل حي الخليج مع طريق الدمام، وشارع الخمسين مع طريق الخفجي»، والتي تأتي استكمالًا لأعمال البلدية في عدد من المشاريع بالأحياء الجديدة للمحافظة خلال العام الحالي.