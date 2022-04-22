شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة «أقطاب» دماغية لمواطن مريض بالصرع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى فريق طبي من مركز العلوم العصبية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عملية صرع نوعية لمواطن في العقد الخامس من العمر في عملية جديدة تمت من خلال التدخل الجراحي المحدود باستخدام StereotacticEEG وتعد الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس تشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عمر أن العملية تمثلت في زراعة حساسات رفيعة وعميقة داخل الدماغ وذلك بإدخالها عن طريق فتحات في الرأس لا يتجاوز قطرها 3 مليمترات. وتعد أحدث وسائل التشخيص لحالات الصرع المستعصية، وتم أخذ المريض بعد وضع الحساسات في أماكنها الصحيحة داخل الدماغ لوحدة مراقبة الصرع لتبدأ عملية التخطيط الكهربائي لتحديد مكان البؤرة الصرعية المسببة للتشنجات.

وبيّن د. زياد الثاني أن هذا الأسلوب الجراحي SEEG يتطلب بعض الترتيبات المسبقة من خلال تحديد أماكن زراعة الحساسات عن طريق التخطيط الكهربي للدماغ وأشعة الرنين المغناطيسي، وتحديد مسارات زراعة الحساسات بدقة في الدماغ باستخدام الجهاز الملاحي. وأشارت د. رائدة البرادعي إلى أن تخصصي الدمام يمتلك الكفاءات المميزة والتجهيزات الطبية التي تمكنه من تحقيق الإنجازات على مستوى المملكة والشرق الأوسط من خلال الدعم اللا محدود من الدولة للقطاع الصحي.