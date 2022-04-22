شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مشتركة للتأكد من سلامة الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الظهران ممثلة بإدارة صحة البيئة بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، للتأكد من مدى التزامها بشروط نقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات الغذائية، وذلك ضمن الجولات المشتركة للتأكد من سلامة الغذاء.

ونفذت البلدية ممثلة بإدارة الأسواق جولات ميدانية على الورش والمستودعات، أسفرت عن عدة مخالفات من أهمها: مزاولة نشاط إضافي غير مرخص، ونزع لوحة المنشأة مع الاستمرار في مزاولة النشاط.