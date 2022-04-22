شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال 3500 متر من مضمار متنزه النزهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة حفر الباطن المرحلة الأولى من تنفيذ 3500 متر طولي من مضمار المشاة في متنزه النزهة الواقع غرب المحافظة.

من جانب آخر، نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة وبمشاركة البلديات الفرعية وإدارة مختبر الأغذية جولة على مجموعة من المنشآت الغذائية، وتم رصد بعض الملاحظات الصحية وسحب عينات من الأغذية لفحصها بالمختبر.

وأتلفت بلدية شرق حفر الباطن 20 كيلو من المواد الغذائية المحضرة من اليوم السابق، التي تظهر عليها علامات التلف والفساد. كما ضبطت عددًا من المعدات، التي تنهل الرمال في غير المواقع المخصصة لذلك.