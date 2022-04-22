شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف زائر لـ «ليالي الرامس» بوسط العوامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت ليالي الرامس بوسط العوامية إقبالا كبيرا، وبلغ عدد الزوار منذ انطلاقتها بمطلع شهر رمضان المبارك أكثر من 17 ألف زائر، من محافظات المنطقة الشرقية، وتضمنت الفعالية 39 ركنًا، والعديد من البرامج التوعوية والتثقيفية والأركان المتنوعة ما بين الفن التشكيلي وفعاليات الأطفال.

واحتضنت ليالي الرامس البرنامج الوطني «الرعاية والتأهيل» والمشارك بـ8 أركان متنوعة، ذلك تعزيزًا للشراكة الوطنية وخدمة المجتمع. وحط البرنامج بأركانه ليشارك المجتمع أهدافه ومعرفا ببرامجه المختلفة ومن بينها الركن التعريفي والاستشارات النفسية والاجتماعية والمهنية المجانية وكذلك ركن التصوير والرسم، كما استقطب الأطفال بركن الرسم الحر والتلوين والرسم على الوجوه.

وأوضح مشرف قسم التدريب والمناهج منهال الجلواح، أن البرنامج يقدم خدماته للمستفيدين وأسرهم والمجتمع المحلي، ويقدم خدماته داخل المركز وخارجه، ويبدأ البرنامج أولى مراحله باستقبال المستفيد من قبل أعضاء البرنامج ومن بينهم: طبيب نفسي، دكتور في علم الاجتماع، أخصائي نفسي، أخصائي في علم الاجتماع وأخصائي مهني، حيث يبدؤون جميعًا بتحليل احتياجات هذا المستفيد. مضيفًا: بعد ذلك تبدأ مرحلة التدخل، حيث يتم إعطاء المستفيد جلسات نفسية واجتماعية واستشارات مهنية وكذلك يتم التواصل جنبا إلى جنب مع أسرته في الخارج إذا ما احتاج إلى تدخل.

وأضاف الجلواح: تتم بعد ذلك مرحلة التأهيل للخروج وعندما يتم الإفراج عن المستفيد يتم استقباله في فندق خمسة نجوم مع أسرته لمدة أسبوعين ويتم إعطاؤه مجموعة من البرامج وورش العمل والجلسات الإرشادية ثم الانتهاء إلى حفل تخرج ومبلغ مالي ويستمر معه البرنامج لعام كامل. ويقدم البرنامج للمستفيد 72 حقيبة من الدورات وورش العمل المتنوعة التي تؤهله للاندماج في المجتمع وجميعها يشرف على إعدادها نخبة من المؤهلين علميا وأكاديميا.