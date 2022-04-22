شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موقع عشوائي لتعبئة مواد التنظيف المقلدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة جدة موقعا عشوائيا استغله مخالفون لتعبئة وتخزين مواد التنظيف المقلدة بحي «الحرازات» شرق المحافظة، وجرت مصادرة وإتلاف أكثر من 510 لترات من المضبوطات، وذلك ضمن حملات الأمانة في تعقب المخالفات البلدية ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية. وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية تمكنت من مداهمة أحد المواقع المخالفة عبارة عن معمل ومستودع لتعبئة المنظفات يعمل بلا رخصة نظامية ويفتقر للاشتراطات، وجرت مصادرة وإتلاف 80 صندوقا من المنظفات تحتوي على 480 عبوة، و30 لترا من منتجات متنوعة لمواد تنظيف مقلدة لماركات معروفة، حيث تم إتلاف الكميات المضبوطة والمواد المستخدمة في التصنيع.