شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق برنامج «المدرب الصحي» بـ 16 مركزا في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.