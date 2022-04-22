شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق برنامج «المدرب الصحي» بـ 16 مركزا في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأ تجمع محافظة الأحساء الصحي تطبيق برنامج المدرب الصحي في 16 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، موزعة على جميع نطاقاته الأربعة وذلك لضمان سهولة الوصول للخدمة. ويُعد برنامج «المدرب الصحي» إحدى مبادرات نموذج الرعاية الصحية الحديث ضمن برامج نظام الحفاظ على الصحة. ويهدف البرنامج إلى إكساب المدربين المهارات اللازمة لتوجيه وإرشاد أفراد المجتمع، سعيا لتحسين نمط حياتهم، ومساعدتهم على التحكم في صحتهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى مساعدتهم في تطبيق خططهم العلاجية، وتحفيزهم لتبني نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وتنفيذ بعض الأدوار التفاعلية التي تُعنى بالفرد جسديًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا. وبين التجمع أنه يُمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال حجز موعد عبر تطبيق موعد أو صحتي أو بواسطة التحويل من خلال طبيب الأسرة في نفس المركز، بالإضافة إلى توفر خدمة المواعيد الافتراضية للمتابعة عن بعد مع المدرب الصحي.