شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 400 عبوة زمزم وإغلاق 15 منشأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الجولات الميدانية لوكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة على المنشآت المتعلقة بالصحة والغذاء، عن مصادرة 400 عبوة زمزم مجهولة المصدر، وإغلاق 15 منشآة مخالفة.

وشملا الإجراءات إغلاق 12 منشأة ببلدية المسفلة، ومصادرة 250 عبوة لمياه زمزم مجهولة المصدر ومخزنة بطريقة غير صحيحة، إضافة إلى إغلاق مستودع في بدروم عمارة غير مرخص مختص بتجهيز الحلويات .

وأغلقت بلدية المعابدة الفرعية منشآت تجارية مخالفة لعدم وجود تراخيص نظامية ومخالفة للاشتراطات وأنظمة البلدية، إضافةً إلى إغلاق 5 مباسط تزاول نشاط البيع بدون تصاريح رسمية.

وصادرت بلدية العزيزية الفرعية 220 عبوة مياه زمزم و20 كرتون كمامة كانت مُعَدة للتسويق.