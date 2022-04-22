شكرا لقرائتكم خبر عن 221 منفذ بيع للشباب والأسر المنتجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة على تجهيز 221 منفذ بيع للشباب والفتيات ضمن 11 حاضنة بلدية على مستوى المنطقة، لخدمة الباعة المتجولين والأسر المنتجة من أصحاب الحِرف المتنوعة بما يضمن احتضانهم في مواقع محددة مكتملة الخدمات، في الحدائق والمتنزهات والمواقع العامة.

وكشفت الأمانة أنها أطلقت 3 حاضنات حالياً على بوابة بلدي للراغبين في الاستفادة منها، كما تعمل على إطلاق 8 حاضنات خلال الأيام القليلة القادمة. وتهدف الحاضنات إلى تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من الباعة المتجولين وأصحاب المتاجر المتنقلة والأسر المنتجة وأصحاب عربات الأطعمة المتنقلة للاستفادة من الخدمات والفرص التي توفرها الحاضنات البلدية، والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك، وإيجاد فرص للعمل بطريقة نظامية للمواطنين، ومعالجة التشوه البصري الذي قد تنتجه بعض الممارسات الخاطئة، ولضبط نشاط الباعة المتجولين.

ويأتي اختيار المواقع بأماكن مناسبة تكون جاذبة للشباب للاستثمار بها واستهداف المواقع السياحية بالمنطقة، وتحديد المواقع المستهدفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمحافظة على سلامة الحركة المرورية، وتنفيذ منافذ البيع بتصاميم تتناسب مع هوية المنطقة والفعاليات والمهرجانات المقامة بها.