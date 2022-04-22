إحباط تهريب 245 كيلو جرامًا من الحشيش بعسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير ‏محاولة تهريب (245) كيلو جرامًا من ‏مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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