محمد بن مسعود - الدمام - الجاليه اليمنيه الامريكيه ولاية مير لاند تواصل اعمالها الخيريه وتنفذ مشاريعها الرمضانيه .

نفذت الجاليه اليمنيه في ولاية ميرلاند مشروعها الخيري ( توزيع السلال الغذائيه الرمضانيه الخيريه في اليمن )حيث قام مندوبين عن الجاليه بتوزيع السلال الغذائيه في عدة محافظات ففي محافظه اب تم توزيع السلال الغذائيه الرمضانيه في عاصمة المحافظة مدينة اب ومديرية جبله و منطقة السحول ومديرية القفر للاسر الفقيره والمحتاجه تحت إشراف ومتابعة الاستاذ اديب المنصوري القائم باعمال المشروع في الجاليه اليمنيه الامريكه ولاية ميرلاند

وفق آلية التسليم التي حددتها اللجنة الإشرافية بحيث تصل المساعدات للحالات المستحقة

من جهتهم وجه المستهدفون بالمساعدات الشكر والتقدير للجالية اليمنية على اللفتة الكريمة لإخوانهم في اليمن

فجزاهم الله خير الجزاء وبلغهم ليله القدر في هذا الشهر الكريم . تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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