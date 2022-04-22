اخبار دوليه – تركيا تشن‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬شمال‭ ‬العراق.. وتصرح‭ ‬بعدم‭ ‬ارتياحها‭ ‬لاعتراض‭ ‬بغداد على انتهاك سيادة أراضيه

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الخميس إن أنقرة استدعت القائم بالأعمال العراقي للتعبير عن عدم ارتياحها لتصريحات السلطات العراقية بشأن العملية العسكرية التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية يوم الاثنين إن طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية قصفت أهدافا لمسلحين أكراد في شمال العراق في عملية جوية وبرية استهدفت منشآت منها معسكرات ومخازن ذخيرة.

واتهم العراق تركيا بانتهاك سيادته، وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان يوم الثلاثاء إنها استدعت السفير التركي لدى بغداد وسلمته «مذكرة احتجاج شديدة اللهجة» بسبب العملية العسكرية التركية في شمال العراق??.??

ودعت الحكومة العراقية أنقرة إلى سحب كل القوات التركية من العراق.

وردا على ذلك، قالت الخارجية التركية اليوم الخميس إنها سلمت القائم بالأعمال العراقي مذكرة دبلوماسية? ?متهمة السلطات العراقية بإطلاق «مزاعم لا أساس لها» بشأن العملية العسكرية.

وتعد هذه العملية جزءا من حملة تركية مستمرة في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية. وتضع أنقرة الحزب والوحدات في قائمة الجماعات الإرهابية.

وتشن تركيا غارات جوية بشكل متكرر على شمال العراق كما أرسلت قوات خاصة إلى المنطقة لدعم هجماتها.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984. ولقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم في الصراع الذي كان يتركز في الأساس بجنوب شرق تركيا.