القرقاوي يشيد بالإعلامي المخضرم ناصر محمد

محمد بن مسعود - الدمام - احتفت الأسرة الرياضية الإماراتية بالإعلامي البحريني المخضرم ناصر محمد، إذ أقام اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة وأحد أقطاب النادي الأهلي أمسية رمضانية، وأشاد بدور الزميل ناصر وما يقدمه من برامج توثيقية مهمة تخدم الرياضة الخليجية. وعلى هامش الحفل، قدم القرقاوي موسوعة الزميل محمد الجوكر وإصداره الجديد «وطن من ذهب» لناصر محمد، في ليلة رمضانية جميلة حضرها عدد كبير من الإداريين والإعلاميين بالمنطقة.
بدوره، شكر رئيس القسم الرياضي في جريدة «الأيام» البحرينية هذه المبادرة الطيّبة التي تتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، موجهًا الشكر للجميع.
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