وسط اهتمام إداري.. الرفاع والمنامة يختتمان تحضيراتهما للموقعة الأهم

محمد بن مسعود - الدمام - يونس منصور:

24ساعة فقط تفصل الجماهيرية الرياضية عن قمة الكرة البحرينية بين الرفاع متصدر ترتيب دوري ناصر بن حمد الممتاز مع ملاحقه ومطارده ومنافسه المباشر المنامة، في ختام الجولة السابعة عشرة من المسابقة، وبالتأكيد يدرك الفريقان أهمية المباراة في صراع اللقب، ويدركان جيدا صعوبة المواجهة التي ربما تكشف عن هوية البطل هذا الموسم.

الرفاع سمح للمنامة بتقليص الفارق بعد تعثره أمام جاره الرفاع الشرقي ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، بينما استفاد المنامة من ذلك بفوزه الثمين على المحرق ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، ويختتم اليوم الفريقان تحضيراتهما للمواجهة الأهم هذا الموسم وسط اهتمام إداري كبير من الجانبين، وتبدو أوراق الرفاع وأسلحته جاهزة لخوض هذه المباراة رغم بعض الإصابات غير المؤثرة في صفوفه من قبيل كميل الأسود، ويعلم المدرب علي عاشور أنه أمام تحدٍّ واختبار جاد الخليج 365 له أن تجاوزه في الدور الأول بثلاثية نظيفة.

بينما يدخل المنامة المباراة وصفوفه منقوصة من لاعب يُعد أهم وأبرز مدافعيه في المواسم الأخيرة وهو أحمد نبيل، ومن المتوقع أن يكون مدربه السوري هيثم جطل وضع في حساباته هذا الغياب وتعويض هذا اللاعب، سواء بالدفع بالمدافع محمود مختار أو غيره من اللاعبين.

الرفاع يملك بيده مفاتيح اللقب، ومن خلال فوزه على المنامة وبالتالي توسيع الفارق النقطي إلى 6 نقاط، بينما تعادله سيؤجل تتويجه للجولة الأخيرة التي ينتظر خلالها غريمه التقليدي المحرق في مباراة لن تكون سهلة على الإطلاق. في المقابل، فإن المنامة يدرك أن فوزه على الرفاع سيضعه على مقربة جدًا من تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، بينما تعادله يحيل حلمه إلى الجولة الأخيرة التي يلتقي خلالها مع الخالدية، ولكنه في الوقت ذاته ينتظر هدية من المحرق يقدمها إليه على طبق من ذهب.