شكرا لقرائتكم خبر صرف الدفعة الرابعة من منحة دعم ميزانية الأردن بـ50 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من الروابط الأخوية الوثيقة بين المملكتين، وتأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع الأردن حكومة وشعبا لدعم مشاريعها التنموية في الموازنة العامة.
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