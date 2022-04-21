صرف الدفعة الرابعة من منحة دعم ميزانية الأردن بـ50 مليون دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، في قمة مكة المكرمة عام 1439هـ، التي جمعت قادة كل من المملكة، والأردن، والكويت، والإمارات، بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بمبلغ 2,5 مليار دولار من المملكة والإمارات والكويت، ومنها تقديم دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية من كل دولة من الدول الثلاث لمدة خمس سنوات بواقع 50 مليون دولار سنويا، صرفت وزارة المالية الدفعة الرابعة من منحة المملكة للأردن لدعم الميزانية البالغة 50 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من الروابط الأخوية الوثيقة بين المملكتين، وتأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع الأردن حكومة وشعبا لدعم مشاريعها التنموية في الموازنة العامة.



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