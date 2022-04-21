شكرا لقرائتكم خبر توزيع هدية خادم الحرمين لتفطير الصائمين في كوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستهدف البرنامج توزيع قرابة 10500 وجبة على الفقراء والمحتاجين في مسجد سول المركزي ومسجد بوسان، مستهدفا أكبر عدد من المستفيدين خلال الشهر المبارك وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة.
وعبر مسلمو كوريا الجنوبية المستفيدين من الهدية عن شكرهم وامتنانهم للمملكة وقيادتها الرشيدة، لما تقوم به من جهود عظيمة في خدمة للإسلام والمسلمين، وعطائها المستمر لجميع المحتاجين من أبناء المسلمين في جميع دول العالم.
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