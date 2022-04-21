اجتماع دوري للجنة الرقابة والحوكمة باتحاد الكرة

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة الرقابة والحوكمة بالاتحاد البحريني لكرة القدم، اجتماعًا دوريًا برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة الرقابة والحوكمة أيمن الفردان. وبدأ الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، وشهد مناقشة مسودة التقرير الربع سنوي الأول للعام 2022 في جانب حوكمة اللجان والجانب الرقابي الإداري والمالي، كما استعرضت اللجنة ما تم الانتهاء منه في إعداد التقرير الربع السنوي الأول للعام 2022 وعلى أن يتم رفعه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد. وتضم لجنة الرقابة والحوكمة الأعضاء: محمد علي الشيخ سلمان وعبدالعزيز أحمد يوسف قمبر ومحمد مكي الشيخ وأحمد عريك وهديل بهلول.

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