الحداد يزور «سوات جيم» ويشيد بدعم الصالة اللامحدود للعبة

محمد بن مسعود - الدمام - قام سامي الحداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية مساء أمس الأول بزيارة إلى S.W.A.T Gym رافقه أمين السر خالد حمادة وأعضاء اللجنة الإعلامية التابعة للاتحاد أسامة الليث ومصطفى الصفار.

وكان في استقبال رئيس الاتحاد وأمين السر وليد الشيخ صاحب صالة سوات الرياضية الذي رحب بالحداد وحمادة، ثم قاموا بجولة في الصالة الرياضية حيث استعرض الشيخ مرافق الصالة وما تقدمه لمنتسبيها وخطط التوسعة التي ستقوم بها إدارة الصالة من أجل مواصلة التطوير ونزولا عند محبي وممارسي رياضة كمال الأجسام واللياقة البدنية.

سامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية أعرب عن بالغ شكره وامتنانه لصالة سوات الرياضية ووليد الشيخ صاحب الصالة على ما يقدمه من دعم غير محدود لرياضة كمال الأجسام البحرينية، وهذا نابع من حبه وعشقه للبحرين في المقام الأول ورياضة كمال الأجسام البحرينية من خلال دعم اللاعبين والوقوف معهم في برامجهم الرياضية والتدريبية وتحقيقهم للإنجازات، كما أن صالة سوات الرياضية كانت من أكبر الداعمين لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الأولى لكمال الأجسام التي أقيمت منافساتها الشهر الماضي، فقد قدمت جوائز مميزة للاعبين والجماهير وتعتبر هذه الصالة من الصالات المميزة في المملكة والتي تولي لرياضة كمال الأجسام واللاعبين اهتماما كبيرا وأثبتت وجودها ودعمها لخطط واستراتيجيات الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية، ونحن في مجلس الإدارة فخورون بهذه الشراكة مع صالة سوات الرياضية والتي نطمح لها الكثير.

من جهته أعرب وليد الشيخ صاحب صالة سوات الرياضية عن سعادته بهذه الزيارة وبالشراكة التي تجمع الصالة مع اتحاد كمال الأجسام، مؤكدا أن الصالة ستستمر في دعمها لهذه الرياضة وشراكتها معه من أجل تطوير هذه الرياضة واللاعبين والارتقاء بها بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة الحبيبة.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس اتحاد كمال الأجسام درعا تذكاريا لصاحب صالة سوات تقديرا لما يقدمه شخصيا وتقدمه الصالة عموما لرياضة كمال الأجسام واللاعبين.