جوارديولا: لسنا أغبياء.. ودي بروين لا يمكن إيقافه

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

أبدى مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، رضاه عن أداء فريقه في الفوز الذي تحقق على برايتون 3-0 في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتظر سيتي حتى الشوط الثاني، ليسجل ثلاثية من إمضاء رياض محرز وفيل فودين وبرناردو سيلفا، ليستعيد الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام مطارده وخصمه الرئيسي ليفربول.

وقال جوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لقد كان اختبارًا جيدًا وتصرفنا بشكل استثنائي. لهذا فزنا بالمباراة، لم نسمح لهم باللعب. يتمتع برايتون بهذه الجودة. في الشوط الثاني وجدنا الأهداف التي لم نستطع تحقيقها في الشوط الأول».

وتحدث جوارديولا عن الإصابات التي ضربت صفوف فريقه في المباراة، وقال: «ناثان آكي لديه كاحل ملتو، إنه ليس أمرًا مثاليًا ولكن من الجيد منح روبن دياز بعض الدقائق، كان ستونز متعبًا بعض الشيء، آمل ألا يكون هناك شيء سيئ للغاية ولكننا سنرى غدًا».

وأردف: «روبن مهم.. أمر صعب أن تبتعد عن الملاعب 7 أسابيع ثم تعود وتحاول استعادة الإيقاع. إنه قوي عقليًا وهذا هو السبب في أنه يظهر الكثير من الأشياء الجيدة».

وأشاد جوارديولا بنجم فريقه كيفن دي بروين: «يا له من توقيع.. النادي تعاقد معه قبل أن آتي إلى هنا، لذا تهانينا للنادي. لاعب وإنسان خاص. عندما يكون لائقًا لإظهار إمكاناته لا يمكن إيقافه، إنه يلعب الجزء الأخير من هذا الموسم بشكل مذهل».

وفيما يتعلق بسباق اللقب، قال المدرب الإسباني: «الشعور اليوم هو أننا تأهلنا نظريا إلى دوري الأبطال. يمكن للناس أن يقولوا أن هذا أمر طبيعي ولكنه ليس كذلك. ما عليك سوى إلقاء نظرة على الفرق الرائعة التي تقاتل للوصول إلى دوري الأبطال».

وتابع: «الآن بالنسبة للدوري الممتاز، نحن لسنا أغبياء. إذا خسرنا نقطتين فقط، فإن ليفربول سيكون بطلاً. إذا فزنا في جميع المباريات سنكون أبطالاً، واللاعبون يعرفون ذلك. نحن نعرف المباريات الصعبة التي لدينا، ويجب أن نقدم أداء مثل اليوم والفوز بجميع المباريات. إذا فعلنا ذلك فسوف نحتفل، وإذا لم نفعل ذلك فسوف نهنئ ليفربول».