بنزيما يهدر ركلتي جزاء في 7 دقائق

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

حقق الفرنسي كريم بنزيما رقمًا سلبيًا خلال مواجهة أوساسونا مساء امس الأول في إطار منافسات الجولة 33 من عمر الليجا.

وأهدر كريم بنزيما ركلتي جزاء لريال مدريد في المباراة خلال الدقيقتين 52 و59.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن بنزيما أصبح أول لاعب يهدر ركلتي جزاء في مباراة بالليجا، منذ راؤول تامودو ضد ريال بيتيس في أبريل 2006.

وأضافت الشبكة: «كريم بنزيما أكثر لاعب في صفوف ريال مدريد، يهدر ركلات جزاء في الليجا منذ موسم 2005-2006، حيث أهدر 4 من 11 ركلة».