أجويرو ودروجبا ينضمان لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

انضم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والإيفواري ديدييه دروجبا والبلجيكي فينسنت كومباني والدنماركي بيتر شمايكل والإنجليزيين بول سكولز وإيان رايت، إلى قاعة المشاهير للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعتبر أجويرو المهاجم السابق لمانشستر سيتي اللاعب الأجنبي الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بإجمالي 184 هدفا في 275 خلال الفترة بين عامي 2011 و2021.

وفاز أجويرو (33 عاما) بلقب الدوري الإنجليزي خمس مرات مع مانشستر سيتي، لكنه اضطر لإعلان اعتزاله بسبب مشاكل صحية، وذلك عقب انتقاله إلى برشلونة الإسباني، وساهم كومباني قائد السيتي السابق في الفوز بأربعة من هذه الألقاب.

أما دروجبا الهداف السابق لتشيلسي، فقد سجل 104 أهداف في 254 مباراة خلال فترتين احترافيتين في ستامفورد بريدج، شهدتا تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات.

وأصبح شمايكل أول حارس مرمى ينضم لقاعة المشاهير، حيث توج بلقب الدوري خمس مرات مع مانشستر يونايتد بين عامي 1991 و1999 قبل أن يلعب في صفوف أستون فيلا ومانشستر سيتي، حيث خاض 310 مبارايات بالدوري وحافظ على نظافة شباكه في 128 مباراة.

وانضم أيضا إلى قاعة المشاهير، المهاجم رايت الفائز مع آرسنال بلقب الدوري في 1998 علما بأنه سجل 113 هدفا خلال 213 مباراة.

وتضم قاعة المشاهير أسماء تييري هنري وديفيد بيكهام وآلان شيرر ودينيس بيركامب وإيريك كانتونا وستيفين جيرارد وروي كين وفرانك لامبارد وباتريك فييرا وواين روني.