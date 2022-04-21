اخبار الخليج – تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا و459 إصابة جديدة وتعافي 474

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – اثر مقطع مصور متداول حول مزاحمة العمالة غير النظامية.. «سوق العمل» و«الجوازات» تنفذان حملة قانونية مشتركة في سوق المنامة المركزي

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