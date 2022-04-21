محمد بن مسعود - الدمام - “منْ عكس الطريق؟”.. شاهد .. فتاة تقود سيارة وتتفاجأ بقدوم مركبات أمامها بالرياض وإشارة المرور تثير الجدل (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، فتاة تقود سيارة وتتفاجأ بقدوم مركبات أمامها من الاتجاه المقابل بأحد الطرق في الرياض. وأثارت إشارة المرور الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول من الذي عكس الطريق، فبعضهم رأى أن الفتاة عكست الاتجاه، والبعض الآخر اعتبر أن قائدي المركبات هم من عكسوا الطريق. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ورصد الفيديو، الفتاة تقول لصديقاتها اللاتي يركبن معها السيارة:” السبب نقص من ناس يابنات”، مما أدخل الفتيات في نوبة ضحك.

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