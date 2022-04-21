مركز النزهة يدخل البهجة والسرور على أيتام مكة

وقد تم تنظيم الحفل، بالتعاون مع جمعية «كهاتين» لرعاية الأيتام، ومؤسسة «كافل» لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، في مركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات بمخطط الزايدي في مكة المكرمة. تأتي هذه البادرة من رئيس مركز حي النزهة بمكة المكرمة للإفطار مع هذه الفئة الغالية في المجتمع من أجل إدخال البهجة والسرور في قلوب الأيتام بهذه الأيام المباركة.
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