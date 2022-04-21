مركز النزهة يدخل البهجة والسرور على أيتام مكة

نظم مركز حي النزهة، التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، حفل الإفطار السنوي الذي يقيمه خلال شهر رمضان المبارك لأيتام مكة المكرمة، بحضور رئيس مجلس إدارة المركز، الشيخ عادل بن أمين حافظ، وأكثر من 300 شخصية من أعضاء مجلس إدارة المركز والمسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء مكة المكرمة.

وقد تم تنظيم الحفل، بالتعاون مع جمعية «كهاتين» لرعاية الأيتام، ومؤسسة «كافل» لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، في مركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات بمخطط الزايدي في مكة المكرمة. تأتي هذه البادرة من رئيس مركز حي النزهة بمكة المكرمة للإفطار مع هذه الفئة الغالية في المجتمع من أجل إدخال البهجة والسرور في قلوب الأيتام بهذه الأيام المباركة.