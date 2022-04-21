تفويج 4 ملايين معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية رمضان - #عاجل

تكاتفت جهود وكالة التفويج وإدارة الحشود والجهات المشاركة لتسخير كافة الإمكانات وتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين مع الحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه ومنذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم العشرين من رمضان جرى تفويج أكثر من (4.200.000) معتمر بالمسجد الحرام وذلك وفق ضوابط الإجراءات الإحترازية.

وأشار الحجيلي إلى تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين وتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعياً المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا.

وأشار إلى أن الوكالة والجهات ذات العلاقة سخرت كامل طاقاتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة.