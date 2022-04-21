و جاءت هذه المسابقة لربط عمق المحافظة التاريخي بمستقبل المنطقة الطموح بحلول معمارية وعمرانية خلاقة، من خلال التطلع إلى رؤية الأفكار والتصاميم الإبداعية لتطوير المواقع المستهدفة بما يتوافق مع معايير المشهد الحضري .
وسيبدأ استقبال طلبات التسجيل للراغبين بالمشاركة بدء من اليوم و حتى يوم 30/6/2022 م و ذلك عبر الرابط balqrn-squares.com .
الجدير بالذكر فإن المسابقة تشمل عمل تصاميم لخمس مواقع بمحافظة بلقرن .
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عسير يدشن مسابقة تصميم المجسمات والميادين العامة ببلقرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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