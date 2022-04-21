أمين عسير يدشن مسابقة تصميم المجسمات والميادين العامة ببلقرن

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مسابقة تصميم المجسمات والميادين العامة في محافظة بلقرن ، و ذلك ضمن جهود أمانة عسير التطويرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

و جاءت هذه المسابقة لربط عمق المحافظة التاريخي بمستقبل المنطقة الطموح بحلول معمارية وعمرانية خلاقة، من خلال التطلع إلى رؤية الأفكار والتصاميم الإبداعية لتطوير المواقع المستهدفة بما يتوافق مع معايير المشهد الحضري .

وسيبدأ استقبال طلبات التسجيل للراغبين بالمشاركة بدء من اليوم و حتى يوم 30/6/2022 م و ذلك عبر الرابط balqrn-squares.com .

الجدير بالذكر فإن المسابقة تشمل عمل تصاميم لخمس مواقع بمحافظة بلقرن .