محمد بن مسعود - الدمام - بعد طول انتظار.. الفرق الفنية تبداء بإعادة تأهيل جولة الشهيد نبيل القعيطي

بدأت الفرق الفنية عملية صيانة وإعادة تأهيل جولة الشهيد نبيل القعيطي (الكراع سابقاً) بمديرية دار سعد وذالك بإشراف وتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وباشرت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور بصيانة الجولة بعد سنوات من المعاناة .

وتحدث المهندس رياض حسن زين مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بلحج بالقول بدأنا بأعمال إعادة تأهيل جولة الكراع.

ويضيف زين تأتي هذه الخطوه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس معين الماس الذي شدد على ضرورة تنفيذ المشروع خلال شهر رمضان المبارك بعد توقيع العقد يوم الأحد الموافق 17ابريل 2022م.

وتشهد هذه الأيام العاصمة عدن سلسلة من المشاريع بدءا بمشروع سفلتت الخط الرابط بين جولة سوزوكي والرحاب إضافة إلى صيانة الحفريات بشوارع خورمكسر وكريتر .

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.