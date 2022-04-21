توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير وإدارة «واجهة مسار» بين «كادن» و«وجهة مسار»

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة «مسار» في مكة المكرمة، أمس (الأربعاء) اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة كادن للاستثمار؛ لتطوير وإدارة «واجهة مسار»، التي تعد جزءا من أهم وجهة استثمارية وحضرية ملهمة للـ100 عام القادمة.
جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال حفل التوقيع الذي شهد حضور قيادات ومنسوبين من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وحضور عدد من الإعلاميين، حيث كان في استقبالهم عدد من منسوبي شركة أم القرى. مراسم التوقيع تمت بين الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، والرئيس التنفيذي لشركة كادن للاستثمار المهندس عبدالله بن فهد الفصَّام. يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته شركة كادن للاستثمار في تطوير وتشغيل مختلف المشاريع النوعية عبر تقديم معايير عالمية وتجربة استثنائية من الخدمات المتكاملة والمتطورة، حيث برزت واجهة الرياض كأحد نجاحات كادن النوعية، وسيتم بدء العمل على «واجهة مسار» على طول وجهة مسار البالغة 3.6 كيلو متر لينعم مرتادوها بتجارب متنوعة على كامل مساحة ممر المشاة البالغة أكثر من 158 ألف متر مربع.
من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لشركة كادن المهندس عبدالله بن فهد الفصَّام عن اعتزازهم بهذه الشراكة الإستراتيجية مع وجهة مسار لإثراء تجربة الزوار وضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن لـ «كادن» تجارب ناجحة في تطوير وتشغيل الوجهات التجارية والمكتبية في «واجهة الرياض».
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق عن سعادته بهذه المناسبة، وصرح «نعمل اليوم سوياً لإطلاق «واجهة مسار» لخلق تجربة ثقافية وترفيهية متجددة ومتميزة، تواكب متطلبات سكان مكة وزائريها والاستمتاع بتجربة جديدة تتخللها العديد من الأنشطة والفعاليات المصممة لتلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة»، مشيرا إلى أن هناك أبعادا اقتصادية ستنعكس على الفرد والمجتمع في مكة المكرمة من حيث خلق فرص وظيفية، وفرص لرواد الأعمال.
يشار إلى أنه جرى تصميم «واجهة مسار» بعناية فائقة لتثري تجربة الزوار من ضيوف الرحمن وتعزيز جودة حياة سكان مكة المكرمة على حد سواء، حيث تقدم لهم خدمات متنوعة تشمل التسوق والترفيه والمطاعم التي تلائم مختلف الأذواق موزعة على مساحات تجارية ذات تصميم عصري.
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