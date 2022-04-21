صحة حفر الباطن تنفذ جولات تفتيشية ورقابية على المجمعات الطبية الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حفر الباطن
نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام جولات تفتيشية ورقابية على المجمعات الطبية الخاصة للتأكد من التزام المستشفيات والمجمعات الخاصة لقياس ومراقبة الالتزام بالأنظمة واللوائح للممارسات الطبية في عيادات الجلدية وفق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من دور صحة حفر الباطن لرفع مستوى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية التي وردت في الأنظمة الصحية المطبقة في المملكة ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وتؤكد صحة حفر الباطن إلى أنه سيتم إحالة المخالفين لهذه التعليمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .
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