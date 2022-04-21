اخبار الخليج – تعيين البروفيسور القحطاني رئيسًا مؤسِسًا لقسم الأحياء الدقيقة في جامعة البحرين الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا – جامعة البحرين الطبية (RCSI Bahrain) عن تعيين البروفيسور مناف القحطاني، الأستاذ الإكلينيكي في علم الأحياء الدقيقة، رئيسًا مؤسِسًا لقسم الأحياء الدقيقة بكلية الطب، تقديراً لمساهماته القيّمة والمتميزة في مجال البحث العلمي علي المستويين الوطني والعالمي.

وقال البروفيسور سمير العتوم، رئيس جامعة البحرين الطبية: «أهنئ البروفيسور مناف القحطاني على منصبه الجديد رئيسًا لقِسم الأحياء الدقيقة، فنحن في جامعة البحرين الطبية نُقدِر أعضاء هيئة التدريس الخبراء في مجالاتهم مثل البروفيسور القحطاني، الذي حقق العديد من الإنجازات في الجامعة وكذلك من خلال دوره كعضو في الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا COVID-19. ونتطلع إلى مساهمات البروفيسور القحطاني في جامعة البحرين الطبية وفي تعزيز المسيرة العليمية لطلابنا، ونتمنى له التوفيق في منصبه الجديد.»

مع بداية وباء فيروس كورونا في عام 2020، ومن خلال دوره كعضو في الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا COVID-19، أنجز البروفيسور القحطاني 43 مشروعًا بحثيًا متعلقًا بـ COVID-19 في مملكة البحرين، منها

20 بحثا في علم الأوبئة والصحة العامة والتشخيص واللقاحات والمشاريع السريرية والعلاجية تم إنجازه بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس والخريجين وطلاب جامعة البحرين الطبية.

وبرعاية جامعة البحرين الطبية وبالتعاون مع مستشفى قوة دفاع البحرين – الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة ،

شارك البروفيسور القحطاني في إجراء تجربتين سريريتين الأوليان من نوعهما في تاريخ البحرين والجامعة، واللاتي أدتا إلى وضع السياسات الوقائية المبنية على البيانات للتصدي لفيروس كورونا بمملكة البحرين.

وقال البروفيسور مناف القحطاني : «إن مجال الأبحاث في علم الأحياء الدقيقة سريع التغير، وقد تأثر بالأحداث مثل تهديدات الوباء وزيادة فشل المضادات الحيوية الفعالة سابقًا والتي أدت الى تغيير مفهوم طلاب الطب والعامة للميكروبات. ومن خلال تعليم طلابنا الذين سيصبحون باحثي المستقبل على الأدوات الجديدة التي يتم تطويرها وكذلك على التقدم التكنولوجي في هذا المجال، وتطوير التواصل والتعاون بين الأطباء وعلماء الأحياء الدقيقة السريرية، مما سيؤدي إلى فهم أفضل لعلم الأحياء وطبيعة عمل علماء الأحياء الدقيقة السريرية. «

جامعة البحرين الطبية هي مؤسسة علوم صحية غير ربحية تركز على التعليم والبحث لإحداث تغيير إيجابي في جميع مجالات صحة الإنسان.